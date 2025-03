45-latka wpadła jak śliwka w kompot. Kliknęła i dała się naciągnąć

Pierwszy przelew wynosił 1000 złotych i dawał kobiecie dostęp do tzw. "okresu próbnego". Po trzech kontach, kobieta zobaczyła już na swoim koncie pierwszy zarobek. I choć był on niewielki - 400 zł, to jednak upewnił ją, że inwestycja ma sens. Nie dość, że wzbudził zaufanie, to jeszcze przekonał do dalszych inwestycji. I tak w ciągu kilku kolejnych dni, kobieta przelała oszustom trzy raz po około 21 tysięcy złotych.