Uważaj na takie wiadomości. Na to musisz zwrócić uwagę

Na mojego prywatnego e-maila trafiła dzisiaj wiadomość o niedanej próbie płatności za serwis Disney+. Z informacji wynikało, że jeśli nie zaktualizuję danych, to stracę dostęp do usługi i związanych z nią korzyści. Wystarczy jednak zwrócić uwagę na kilka szczegółów, aby zdać sobie sprawę, że to zwykłe oszustwo.