Uwaga na fałszywe faktury Orange. Kryją groźnego Remcos RAT-a

Jak działa atak?

Cyberprzestępcy wysyłają wiadomości e-mail, które do złudzenia przypominają prawdziwe faktury Orange Polska. Dane na dokumentach są autentyczne, co może uśpić czujność odbiorców. Wiadomości pochodzą z domeny pl.orange.com, co sprawia, że wyglądają na oficjalne, mimo iż w rzeczywistości są fałszywe.