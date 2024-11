Uwzięli się na użytkowników Netflixa. Bombardują dziwnymi mailami

Jesteś użytkownikiem Netflixa i chętnie korzystasz z zasobów jego biblioteki? Wiedza o tym oszuści, którzy za pomocą podstępnego fortelu chcą wyłudzić od ciebie pieniądze.

Jeśli jesteś użytkownikiem Netflixa i właśnie dostałeś takiego maila, to mamy nadzieję, że nie rzuciliście się od razu do wypełniania formularza, ale pierwsze co, to "zapaliła wam się lampka alarmowa w głowie". Oszuści postanowili znów podszyć się pod lubianą platformę streamingową i od jej użytkowników wyłudzić trochę pieniędzy.

Chcielibyśmy przypomnieć, że dzisiaj jest ostatni dzień na zaktualizowanie informacji dotyczących płatności. Zachęcamy do aktualizacji, aby cieszyć się pełnym dostępem, do naszej biblioteki.

- tak czytamy w mailu, który wysłał do nas rzekomy Netflix.

Mail, rzecz jasna, kieruje nas do fałszywego formularza, który, ku uciesze oszustów, gromadzi nasze cenne dane. Tego typu maila lepiej zignorować i nie wpadać w panikę o szybkiej potrzebie aktualizacji danych. Warto też ostrzec znajomych i rodzinę przed tego typu kampanią phishingową. Lepiej dbać o zawartość swojego portfela osobiście i nie dać się okraść w bezczelny sposób.

Uwaga! Cyberprzestępcy przygotowali kampanię phishingową podszywającą się pod @NetflixPL.



Oszuści przesyłają fałszywe wiadomości e-mail informujące o konieczności zaktualizowania informacji dotyczących płatności .



W rzeczywistości cyberprzestępcy na niebezpiecznych stronach… pic.twitter.com/dk6zNLPguL — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) November 6, 2024

Oszuści tylko czekają, aż damy się nabrać. Link prowadzi do niebezpiecznej strony, która wyłudza nasze dane osobowe oraz informacje o kartach płatniczych. Sprawdzajmy zawsze adresy stron, na które wchodzimy lub zostajemy przekierowywani.

Zobacz: Netflix ze świątecznym prezentem. Gratka dla fanów seriali

Zobacz: Netflix może mieć kłopoty. Policja przeszukuje biura

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: U-STUDIOGRAPHY DD59 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: CSIRT KNF