Netflix ze świątecznym prezentem. Gratka dla fanów seriali

Netflix rozpieszcza entuzjastów streamingu. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, stworzył super ofertę premium dla miłośników seriali. Tym razem, zaprojektował coś, co będzie w stanie zaskoczyć i zachwycić nawet najbardziej wybrednych fanów.

Netflix już teraz umożliwia odliczanie do Świąt Bożego Narodzenia miłośnikom seriali. Specjalnie w tym celu stworzył luksusowy kalendarz adwentowy Netflix 2024, który można nabyć naprzykład na Amazonie, w cenie 99 funtów (czyli 519 złotych).

Co zawiera kalendarz adwentowy Netflixa?

Kalendarz platformy streamingowej zawiera 24 gadżety, związane z siedmioma największymi produkcjami oryginalnymi Netflixa. Znajdziemy w nim przedmioty kolekcjonerskie z seriali takich, jak: Stranger Things, Bridgerton, Squid Game, Outer Banks, The Witcher i inne. To prawdziwa gratka dla fanów seriali i dobra zabawa, bowiem każdy dzień ujawnia nową niespodziankę, której towarzyszą specjalne efekty audio. Taka przypominajka dźwiękowa, nie dość że poprawia humor, to jeszcze sprawia, że chcemy ponownie obejrzeć serial.

Każdy z 24 przedmiotów został starannie zaprojektowany, aby jak najlepiej odzwierciedlać tematy filmowe. Nie zabraknie rzadkich figurek i inspirowanych postaciami akcesoriów. Jedno jest pewne - wrażeń podczas rozpakowywania na pewno nie zabraknie.

