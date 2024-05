"Bridgertonowie 3" na Netflixie. Czy to najlepszy sezon?

Najbardziej wyczekiwana premiera serialowa maja to bez wątpienia 3. sezon Bridgertonów. Dostępny na Nelflixie od kilku dni, co już pozowoliło fanom oraz krytykom wyrobić sobie na jego temat opinię.

Jak 3 sezon "Bridgerton" wypada na tle poprzednich sezonów?

Netfix po raz pierwszy w przypadku omawianego serialu zdecydował się na radykalny krok - przeciął go na pół i wyemitował jedynie cztery odcinki. Pozostałe cztery platforma wypuści w czerwcu. Czy sezon 3 jest lepszy od poprzednich sezonów? Nie ma wątpliwości, że to jeden z najchętniej analizowanych i ocenianych serial w ostatnim czasie.

"Bridgertonowie" serial z największą oglądalnością na Netflixie

Bez dwóch zdań, sezon 3 "Bridgertonowie" cieszy się największą oglądalnością, spośród wszystkich sezonów, jakie do tej pory emitowano. Krytycy ocenili go lepiej niż sezon 2, choć minimalnie gorzej niż pierwszy. Prequel o Królowej Charlotte jest wśród krytyków faworytem, ale wcale nie jest najlepiej oceniany przez publiczność. Niezależnie od wszystkiego, wszelkie liczby co do oglądalności, które padły do tej pory, plausują się na wysokim poziomie i produkcja nie zaliczyła do tej pory "złego sezonu".

Opinie te to doskonała wiadomość dla Netflixa, który planuje przedłużenie subskrypcji na czas nieokreślony, biorąc pod uwagę fakt, że sezony są ogólnie lubiane i bardzo chętnie oglądane. W czasach gdy "Stranger Things" i "The Crown" odchodzą poniekąd do lamusa, Nelflix musi mieć swoje podstawowe produkty, a serial "Bridgertonowie" idealnie wpisuje się w te kryteria. Wcale się nie zdziwimy, kiedy sezon 3 okaże się najlepszym sezonem, z najwyższymi wynikami.

Czy przerwa między odcinkami zaszkodzi "Bridgertonom"?

Trzeba przyznać, że przerwa między sezonami to chyba najwięjsze wyzwanie, stojące przed serialami. Fani nie lubią zbyt długiego czekania. Ciekawe jak wpłynie na oglądalność dodatkowe oczekiwanie na kolejną partię odcinków w trakcie sezonu. Przekonamy się wkrótce.

