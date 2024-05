Sezon 4 "Wiedźmina": Netflix pokazał zdjęcie nowego Geralta

Netflix właśnie wypuścił do sieci zwiastun nowego 4 sezonu "Wiedźmina". Pokazał pierwsze zdjęcie Liama Hemswortha, który wcielił się w rolę Geralta z Rivii.

Liam Hemsworth w roli nowego Wiedźmina

Netflix ujawnił pierwszy zwiastun nowej części o przygodach Geralta z Rivii, tytułowego "Wiedźmina". W 4 sezonie w głównego bohatera wcielił się Liam Hemsworth. Aktor objął tę rolę po odejściu Henry'ego Cavilla w 2022 rok. Aktor zrezygnował, dlatego że nie spodobał mu się scenariusz. Jako wierny fan książki znalazł zbyt wiele nieścisłości w serialowym scenariuszu.

Zwiastun przedstawia postać Geralta, który prowadzi konia do wodopoju w mglistą, pełną niepokoju, noc. Kiedy Wiedźmin odwraca się, widzimy nowe wcielenie postaci Geralta - Liama Hemswortha.

Przypomnijmy, że nowa rola nie powinna budzić zbyt wielu obaw, bowiem Liam dał już popis swojego talentu aktorskiego w podobnej produkcji - "Igrzyskach śmierci". Mimo tego faktu, część fanów jest pełna wątpliwości.

Nie powinniśmy mieć pretensji do Liama, odejście Henry'ego nie zabiło tego serialu, ale scenariusz.

- napisał jeden z fanów.

Starali się bardzo, aby wyglądał jak poprzedni, ale budowa ciała, fizyczność i głos Henry'ego sprawiały, że Geralt na żywo stawał się tym, kim był naprawdę.

- dodaje drugi.

A wy co myślicie o nowym wcieleniu Wiedźmina? Zdjęcia do 4 sezonu nadal trwają, obecnie w Wielkiej Brytanii. W planach jest także nakręcenie 5 sezonu i na tym zakończy się póki co adaptacja książek Andrzeja Sapkowskiego.

