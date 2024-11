Netflix może mieć kłopoty. Policja przeszukuje biura

Francuskie i holenderskie biura Netflixa zostały w tym tygodniu przeszukane przez policję wraz z przedstawicielami organów kontroli podatkowej. Czyżby Netflix miał kłopoty?

Netflix pod lupą tamtejszego fiskusa

Wszystko z powodu toczącej się już od 2022 roku sprawy o oszustwa podatkowe, których streamingowy gigant miał dopuścić się w tych krajach.

Parguet National Financier (PNF) to specjalna francuska jednostka zajmująca się sprawami dużych międzynardowych korporacji, które mogły dopuścic się przestępstw finansowych i podatkowych. Na jej radarze Netflix pojawił się już kilka lat temu z powodu niskich wpłat podatków, w porównaniu z liczbą klientów firmy. W latach 2019 - 2020 Netflix wpłacił do francuskiego budżetu tylko milion euro w podatkach. Tymczasem w samym 2020 roku według doniesień Reutersa, firma wygenerowała we Francji przychód wysokości 47 milionów euro. Rok później kwota ta urosła już do ponad 1,2 miliarda euro.

Francuskie dochodzenie, w którym pomagają także holenderskie organy podatkowe nie jest odosobnionym przypadkiem. Jeszcze w 2022 roku Netflix poszedł na ugodę z włoskim organem sprawiedliowości, płacąc 55,8 miliona euro kary.

Współpracujemy z francuskimi władzami, gdzie Netflix jest znaczącym płatnikiem lokalnych podatków. Działamy zgodnie z prawem i regulacjami podatkowymi.

- możemy przeczytać w komunikacie prasowym Netflixa.

Netflix obecnie zatrudnia 40 osób w swoim francuskim biurze. Oddział odpowiedzialny jest za oryginalne francuskie produkcje, w tym hitowy serial "Emily w Paryżu".

