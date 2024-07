Prawdziwa petarda na Netflixie. Jedna wielka impreza, okraszona winem

Już 25 lipca pojawi się na Netflixie "Dekameron", serial określany jako kostiumowa farsa, która przestawi losy groteskowych bohaterów. Jedno jest pewne - podzieli on widzów.

"Tańczmy, póki jeszcze żyjemy"

Netflix właśnie wypuścił do sieci pełny zwiastun najnowszej produkcji Jenii Kohan, twórczyni kultowego "Orange Is the New Black". Ci, którzy widzieli produkcję, czekają na kolejną dozę sarkastycznego, nieco rubasznego humoru oraz są ciekawi, czym tym razem zaskoczą nas twórcy. Dekameron to jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali na platformie w lipcu.

Ile Dekamerona w Dekameronie?

Inspiracją Dekamerona był zbiór nowel włoskiego pisarza Giovanniego Boccaccia. Akcja serialu rozgrywa się w 1348 roku, we Florencji. Nie jest to jednak Florencja jaką znamy, ale nękane plagą dżumy pełne mroku miasto. Ale serial nie jest bynajmniej o umartwianiu się. Ba, jest on pochwałą życia w całej jego krasie. Grupa szlachetnie urodzonych młodych florentczyków zostaje zaproszona do wiejskiej posiadłości, by tam w luksusowych warunkach przetrwać trudny czas. No i zaczyna się impreza. Wino leje się strumieniami, muzyka gra, a zasady społeczne idą w zapomnienie. Powoli, pełne rozpusty wakacje, zaczynają podążać w lekko spaczonym kierunku. No i niektórzy z pewnością się pośmieją. Inni zaczną dyskusję, gdzie zaczynają się, a gdzie kończą granice dobrego smaku.

To komediodramat z dodatkiem opery mydlanej, który jednak zgłębia poważne tematy jak walka o władzę, przetrwanie czy podziały klasowe.

Netflix udostępni serial 25 lipca. Na produkcję złoży się 8 odcinków.

