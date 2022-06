Atak na użytkowników Netflixa. Możesz stracić pieniądze

Oszuści tym razem wzięli na cel użytkowników Netflixa. Jeśli dostałeś SMS o odrzuceniu ostatniej płatności, to lepiej nie klikaj w dołączony link.

Oszuści stosują różne metody, aby wyłudzić od nas pieniądze lub uzyskać dane naszych kart. Do tej pory podszywali się już pod firmy energetyczne, banki czy nawet Pocztę Polską lub InPost (Paczkomaty). Teraz za cel wzięli użytkowników Netflixa.

Oszuści podszywają się pod Netflixa

CSIRT KNF przestrzega przed kolejnym atakiem, tym razem wymierzonym w użytkowników Netflixa. Oszuści zaczęli wysyłać SMS-y o rzekomym odrzuceniu ostatniej płatności za subskrypcję serwisu streamingowego. W wiadomości znajduje się ostateczny termin aktualizacji danych płatniczych oraz link do strony internetowej, która do złudzenia przypomina Netflixa. Warto jednak zwrócić uwagę na link, bo zamiast netflix.com jest to konto-netflix.com.

Samo kliknięcie linku na nic Was nie powinno narazić. Natomiast na samej stronie będziecie proszeni i podanie swoich danych oraz danych karty płatniczej. To oczywiste proszenie się o kłopoty, bowiem w rzeczywistości trafią one do oszustów, które mogą je wykorzystać do przeprowadzania niewielkich transakcji, które nie wymagają zatwierdzenia. Według CSIRT KNF oszuści mogą też próbować połączyć naszą kartę z płatnościami mobilnymi Apple Pay, ponieważ są tam wyższe limity pojedynczych transakcji.

Pamiętajcie, aby nigdy nie klikać w podejrzane linki, przesyłane za pomocą SMS-ów. W takim wypadku najlepiej wejść bezpośrednio na Netflixa i w ustawieniach sprawdzić informacje o ostatnich płatnościach.

