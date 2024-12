mObywatel pomoże. Ale bez tych 3 zasad nie będzie łatwo

Dalsza część tekstu pod wideo

Kto z nas nie doświadczył przynajmniej jednego z poniższych scenariuszy: telefon z prośbą o pilny przelew? Wiadomość z informacją o wygranej w konkursie? A może SMS z wezwaniem do zapłaty? W samym 2024 roku CERT Polska obsłużył 500 tys. zgłoszeń o cyberzagrożeniach i zablokował aż 75 mln prób wejścia na niebezpieczne strony. Jest więc więcej niż pewne, że każdy wcześniej czy później spotka się z próbą cyberprzestępstwa.

Internetowi przestępcy wciąż wymyślają nowe sposoby na to, aby wyłudzić nasze dane lub ukraść pieniądze. Wykorzystują niewiedzę użytkowników internetu, a przede wszystkim ich emocje. Jeśli więc dojdzie do takiej próby, warto wiedzieć, jak się zachować i co równie ważne, czego na pewno nie robić. Niebezpiecznie zdarzenie najlepiej też od razu zgłosić do ekspertów od cyberbezpieczeństwa. Można to zrobić szybko i łatwo w aplikacji mObywatel dzięki usłudze Bezpiecznie w sieci.