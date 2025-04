Masz któreś z tych rozszerzeń Chrome? Natychmiast je usuń

Kilka dni temu pisałem już o podejrzanych rozszerzeniach do Google Chrome , które prawdopodobnie zawierają kody śledzące. Wtedy mówiło się o dokładnie 33 wtyczkach, które zostały łącznie zainstalowane aż 4 mln razy. Teraz to już 57 rozszerzeń i 6 mln instalacji.

Groźne rozszerzenia do Google Chrome

Rozszerzenia zostały wykryte przez Johna Tucknera, założyciela firmy Secure Annex. Analiza wykazała, że prawdopodobnie zbierają one dane o naszych poczynaniach w Internecie, a następnie przesyłają je na zewnętrzne serwery. Jest to możliwe dzięki szerokim uprawnieniom, które uzyskują, w tym między innymi do ciasteczek.

Co prawda Tuckner nie znalazł bezpośrednich dowodów na szkodliwe działanie rozszerzeń, ale przekonuje, że jest na to ogromna szansa. W większości są one napisane celowo zawiłym kodem, aby trudno było dokładnie przeanalizować, co robią. Dużą wskazówką są też wysokie uprawnienia, które w większości nie są konieczne do realizowania obiecywanych przez wtyczki funkcji.