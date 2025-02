Masz iPhone'a? Te funkcje powinieneś pilnie wyłączyć

Największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa darmowego Wi-Fi jest możliwość umieszczenia się hakera pomiędzy użytkownikiem a punktem połączenia. Tak więc, zamiast rozmawiać bezpośrednio z hotspotem, wysyłasz swoje informacje do hakera, który następnie przekazuje je dalej. Pracując w tej konfiguracji, haker ma dostęp do każdej informacji, którą wysyłasz przez Internet: ważnych e-maili, informacji o karcie kredytowej, a nawet danych uwierzytelniających do Twojej sieci firmowej. Gdy haker uzyska te informacje, może - w dowolnym momencie - uzyskać dostęp do twoich systemów tak, jakby był tobą.