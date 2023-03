Małopolska. Włamali się na komputer 13-latka i pisali do nauczycieli

Oszuści wkradli się na komputer 13-latka i podszywając się pod niego, wysłali wiadomości do nauczycieli.

Nastolatek z powiatu olkuskiego przekonał się na własnej skórze, że pobieranie i instalowanie nieznanych programów może skończyć się dużymi nieprzyjemnościami. Oszuści przejęli kontrolę nad jego komputerem i w jego imieniu zaczęli wysyłać wiadomości, między innymi do nauczycieli.

Włamanie na komputer 13-latka

Chłopak pobrał plik instalacyjny programu, który miał poprawić pracę jego domowego komputera. Początkowo nie zauważył niczego podejrzanego, ale szybko zaczął dostawać wiadomości. Na początku było to zdjęcie z pulpitem jego komputera oraz fotografią ze szkolnego portalu. Następnie nieznani sprawcy próbowali go namówić do przelania BLIKIEM kwoty 50 zł. W tym momencie 13-latek zorientował się, że został oszukany.

13-latek najpierw postanowił odinstalować program, myśląc, że w ten sposób rozwiąże problem. Gdy to nie pomogło, próbował przywrócić system sprzed instalacji programu, a później także przywrócić Windowsa do ustawień fabrycznych, ale obie opcje zostały zablokowane. Po tym chłopak wyłączył PC-ta i odłączył go od sieci.

Niestety, na tym historia się nie kończy. Jeszcze tego samego dnia do mamy 13-latka zadzwonił dyrektor szkoły. Poinformował on, że z profilu jej syna wysłano kilka wiadomości do nauczycieli. Ostatecznie sprawa trafiła na policję.

Przypominamy, że nikt w Internecie nie jest anonimowy, a konsekwencje prawne takich zachowań są bardzo poważne. Zgodnie z kodeksem karnym za nielegalne uzyskanie informacji grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

– ostrzega małopolska policja.

Właśnie dlatego nigdy nie powinniście instalować programów o podejrzanych pochodzeniu. W tym przypadku na szczęście skończyło się bez poważniejszych konsekwencji.

