Pułapka w Mapach Google. Polacy płacą i płaczą

Jeden z użytkowników platformy Wykop.pl zwrócił uwagę na powtarzające się działania oszustów, którzy wykorzystują Google Maps, by wyłudzać pieniądze od polskich firm.

Oszuści stają się z roku na rok coraz bardziej kreatywni. To już nie te czasy, gdy wystarczyło zadzwonić do starszej osoby i podać się za "wnuczka". Teraz przestępcy są o wiele bardziej kreatywni i przekonywający. Oszuści podają się teraz za pracowników banku lub policjantów. Okazuje się, że niektórzy z nich wykorzystują renomę Google Maps, by dobrać się do portfeli przedsiębiorców.

Oszustwo na Google Maps

Jeden z użytkowników platformy Wykop.pl o pseudonimie beshop zwrócił uwagę na to, że to nie pierwszy raz, gdy na adres jego firmy przychodzi podejrzana paczka z płatnością za pobraniem. Tym razem miałoby to wyjść 300 złotych, a koperta była zatytułowana "Internet Marketing".

Od trzech lat pracuję w firmie i zajmuję się sprawami okołomarketingowymi - aktualizacje stronki, google mapy, fb. Raz do roku jakaś firma przysyła kopertę kurierską za pobraniem 300zł zatytułowaną "Internet marketing". Najpierw była to firma Internet Advertising House z siedzibą na Seszelach, a dziś przyszła do mnie koperta wysłana z warszawy z firmy REDEGO INTERNET AVERTISING HOUSE S.A.

Internauta skonsultował się z innymi pracownikami firmy, sprawdził umowy i udało mu się ustalić, że nikt niczego nie zamawiał. Oznacza to najprawdopodobniej próbę oszustwa wycelowaną w przedsiębiorstwo. Użytkownik wykopu prześledził trasę paczki i okazało się, że wyszła ona z firmy REDEGO INTERNET AVERTISING HOUSE S.A. Szczególnie niepokoi fakt, że jest to nie pierwszy raz, gdy spotkał się z taką sytuacją. Wcześniej przesyłki przychodziły z firmy Internet Advertising House z siedzibą na Seszelach.

Internauta zdradził również, że tego typu firmy zgłosiły się do niego już wcześniej dzwoniąc z zastrzeżonego numeru. Oszust próbował przekonać go, że jest to standardowa opłata za obecność w Google Maps i jeśli firma nie zapłaci, to ich nazwa nie będzie pojawiać się w aplikacji.

Scam działa w ten sposób, że dzwoni do ciebie jakiś gościu z zastrzeżonego (Polak), mówi, że są marketingowcami i jeśli nie zapłacisz tej kasy to znikniesz z google maps i stracisz klientów. Grzecznie odpowiedziałem, że mamy wpis w google maps i nie potrzebujemy dodatkowego wsparcia, na to pan w słuchawce powiedział, że to też wizytówka w google business site i już wtedy na pewno nikt nas nie odnajdzie. Odpowiedziałem, że wpisy w google są bezpłatne i zapytałem co państwo konkretnie proponują to...rzucił słuchawką.

Oszuści żerują na niewiedzy pracowników firm na temat systemu działania platform typu Google Maps. Liczą również na słabą komunikację w firmie, która sprawi, że paczka jednak zostanie odebrana. Gdy spotkasz się z taką sytuacją, najlepiej odesłać kuriera z kwitkiem a sprawę zgłosić na policję.

