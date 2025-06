Twój numer telefonu był na wyciągnięcie ręki. Google naprawia błąd

Google łata dziurę

Mając przygotowaną technikę, BruteCat stworzył narzędzie do brute-force'owania (gpb), które przechodziło przez zakresy numerów, używając formatów specyficznych dla poszczególnych krajów i odfiltrowywało fałszywe wyniki. Badacz wykorzystał bibliotekę Google 'libphonenumber' do generowania prawidłowych formatów numerów, zbudował bazę danych masek krajowych do identyfikacji formatów telefonów według regionu i napisał skrypt do generowania tokenów BotGuard.