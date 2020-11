Facebook z kolejną karą za bezprawne udostępnianie danych użytkowników

Portal założony przez Marka Zuckerberga został w Korei Południowej ukarany grzywną. Powodem jej nałożenia było udostępnienie danych co najmniej 3,3, mln użytkowników z tego kraju.

Kara nałożona na Facebook wynosi 6,7 mld wonów, czyli ok. 6 mln dolarów. Tamtejszy odpowiednik naszego Urzędu Ochrony Konsumenta poinformował, że serwis społecznościowy udostępnił podmiotom trzecim dane co najmniej 3,3 mln z 18 mln krajowych użytkowników. Działo się to w okresie pomiędzy majem 2012 a lipcem 2018 roku. Na grzywnie się nie skończy - prawdopodobnie sprawa trafi również do sądu z powodu złamania lokalnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Informacje, jakie udostępniał Facebook, zawierały imiona i nazwiska, historię edukacji (czyli dane z sekcji "Praca i wykształcenie"), miejsca zamieszkania oraz "Rodzina i związki". Gdy użytkownicy logowali się do aplikacji firm trzecich przy użyciu konta FB, te dane były im przekazywane.

W uzasadnieniu czytamy, że owszem - użytkownik był ostrzegany, że jego dane będą wykorzystywane w aplikacji firmy trzeciej, jednak nie było informacji, które będą to dane. A po co je przekazywano? Jak zwykle chodzi o personalizację reklam. Komisja zauważyła także, że Facebook nie przechowywał haseł w formie zaszyfrowanej i nie informował regularnie użytkowników o wykorzystywaniu ich danych. Do tego doszedł jeszcze fakt, że podczas śledztwa w tej sprawie Facebook nie dostarczył odpowiednich dokumentów, a sporo dostarczonych było niekompletnych.

