Pułapka na Facebooku. Kroją twoją rodzinę i znajomych

Cyberprzestępcy nie śpią i kolejne osoby padły ich ofiarą. Tym razem włamali się na konto w mediach społecznościowych i oszukali rodzinę i znajomych ofiary.

W sieci nie brakuje osób, a nawet całych grup, które utrzymują się z oszukiwania innych. Właśnie dlatego należy zawsze mieć się na baczności, nawet jeżeli przez komunikator kontaktuje się z nami ktoś z rodziny lub znajomych. Ostatnio przekonała się o tym 24-latka z Osieka.

Oszuści wyłudzili pieniądze od rodziny i znajomych

Jak poinformowała małopolska policja, ostatnio przyjęli zgłoszenie od 24-letniej mieszkanki Osieka. Kobieta zeznała, że oszuści włamali się na jej konto społecznościowe, a następnie zaczęli pisać do jej znajomych i rodziny. Podszywając się pod właścicielkę konta społecznościowego, przekonywali, że znajdują się w potrzebie i pilnie potrzebują kilkuset złotych. Namawiali potencjalne ofiary do przelania pieniędzy Blikiem.

Na szczęście tym razem próba oszustwa okazała się być nieudana. Jedynie dwóch znajomych 24-letniej kobiety dało się nabrać, a i tak nie wysłali pieniędzy Blikiem, jak oczekiwali tego oszuści, lecz bezpośrednio na jej rachunek bankowy. Warto mieć jednak na uwadze to, że nie zawsze takie sytuacje kończą się szczęśliwie. Policja apeluje o to, by zawsze weryfikować, czy to rzeczywiście nasz znajomy lub członek rodziny prosi o pożyczkę np. poprzez zadzwonienie do tej osoby.

Źródło zdjęć: JaysonPhotography / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Małopolska policja