Rekordowe osiągnięcie Mercedesa. To elektryk przyszłości?

Firma Mercedes-Benz pochwaliła rekordowym osiągnięciem swojego auta elektrycznego. Na jednym ładowaniu udało się osiągnąć zasięg ponad 1300 km.

Mowa o koncepcyjnym samochodzie Mercedes-Benz VISION EQXX. Było to jego już trzeci przejazd i niemieckiej firmie udało się osiągnąć rekordowe rezultaty. Na jednym ładowaniu pojazd przejechał ponad 1000 km, a w miejscu docelowym pokazywał, że zostało mu mocy jeszcze na przejechanie dodatkowych 300 km.

Rekordowy przejazd elektryka

Trasa została wyznaczona między Rijadem (Arabia Saudyjska) a Dubajem (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Rozpoczęła się o godzinie 4:15 czasu lokalnego i z przerwą na zmianę kierowców i pokonanie granicy trwała w sumie 14 godzin i 42 minuty. Z tego samej jazdy, jak podaje Mercedes, było 12 godzin i 45 minut. W tym czasie samochód miał średnią prędkość 79,4 km/h, a przez chwilę udało się go rozpędzić nawet do 140 km/h.

W trakcie próby średnie zużycie energii wyniosło 7,4 kWh/100 km, co jest wynikiem bardzo dobrym i nie do powtórzenia przez aktualnie dostępne w sprzedaży samochody elektryczne. Było to możliwe między innymi dzięki oporowi powietrza wynoszącemu zaledwie 0,17 Cd. Co ważne, na miejscu VISION EQXX pokazał, że ma jeszcze energii na pokonanie kolejnych 300 km.

Nie bez znaczenia była też pogoda. Średnia temperatura w trakcie przejazdu to 34 stopnie Celsjusza, a to warunki bardzo sprzyjające dla ogniw litowo-jonowych. Poza tym VISION EQXX wyposażony jest w pasywne chłodzenie, co w normalnym aucie drogowym raczej byłoby trudne do zaakceptowania z powodu problemu z degradacją ogniw.

Warto też wspomnieć, że w samochodzie zastosowano baterię o pojemności około 100 kW, która pracuje z napięciem 900 V. Do tego Mercedes chwali się pompami ciepła nowej generacji. Natomiast auto ma silnik o mocy 180 kW/245 KM.

Nie zmienia to faktu, że wynik jest bardzo imponujący. To dowód, że w świecie elektryków jest jeszcze dużo miejsca na innowacje, dzięki którym mogą one stać się zwyczajnie lepsze. W końcu zasięg i czas ładowania to jedne z ich największych problemów.

Źródło zdjęć: Mercedes-Benz

Źródło tekstu: Mercedes-Benz