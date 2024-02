Dostałeś taką wiadomość na Facebooku? Koniecznie ją zignoruj

Facebook jest prawdziwym rajem dla cyberoszustów. Platforma daje im wiele narzędzi do kradnięcia danych i pieniędzy.

Fałszywe konkursy na Facebooku to obecnie gorący, ale i trudny temat. Niestety wiele osób zostaje oszukanych, co ma związek z niedostatecznymi działaniami platformy, dotyczącymi bezpieczeństwa. Dlatego podczas scrollowania Facebooka warto zachować ostrożność i nie dać się omamić wizją tanich sprzętów za jedyne kilka złotych. Jednak, co jeśli oszust odezwie się bezpośrednio do nas?

Wiadomość od znajomego? To może być oszustwo

Czasem może zdarzyć się tak, że otrzymasz wiadomość od bliższego lub dalszego znajomego, który prosi Cię o pieniądze lub pomoc w wygraniu w konkursie. Oczywiście podsyła link, a my klikając w niego, zostajemy przeniesieni na fałszywą witrynę logowania do Facebooka. Jeśli będziemy na tyle nieostrożni, by wpisać tam swoje dane, nasze konto może zostać przejęte przez hakera. Właśnie tak przestępcy wykradają kolejne konta, które są dalej wykorzystywane do podobnych oszustw.

Zwróć uwagę na szczegóły. Czy znajomy kontaktował się ostatnio z Tobą? Jeśli tak, czy możesz potwierdzić inną drogą kontaktu niż Messenger, że bierze udział w takim konkursie? Po przejściu na fałszywą stronę logowania, naszą uwagę powinien zwrócić adres strony. Oszuści często stosują frazy, które mają nas przekonać, że jesteśmy na właściwej witrynie. Wszystko, by uśpić naszą czujność. Natomiast, jeśli nie jest to facebook.com, natychmiast opuść stronę i nie podawaj żadnych danych.

— wyjaśnia Karolina Kmak, specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa.

W przypadku podejrzanych wiadomości najlepiej potwierdzi je u źródła poprzez inny kanał komunikacji. Napisał przyjaciel, że potrzebuje pieniędzy? Zadzwoń, by to potwierdzić, zanim cokolwiek przelejesz. Jeżeli jednak wszedłeś w wysłany link i podałeś swoje dane do logowania, to jak najszybciej zmień hasło. W przypadku utraty dostępu do konta należy jak najszybciej skorzystać z formularza odzyskiwania konta.

