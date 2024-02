Lidl wyprzedaje swój megahit. Start 12 lutego

Lidl przecenia popularnego robota kuchennego. Teraz Monsieur Cuisine Connect będzie można kupić jeszcze taniej.

Od początku tego roku Thermomix, czyli urządzenie przodującej marki wśród producentów inteligentnych robotów kuchenny znacznie podrożał. Zamiast 5995 złotych, osoby chcące zaopatrzyć się w urządzenie firmy Vorwerk będą musiały sięgnąć głębiej do kieszeni. Nowa cena Thermomiksa to 6455 złotych. Tymczasem konkurencja nie próżnuje. Lidl znowu tnie ceny swojego robota.

Lidlomix w gigantycznej promocji

Lidlomix, czyli w tym przypadku Monsieur Cuisine Connect będzie do zgarnięcia w promocyjnej cenie. Przypomnijmy, że jest to urządzenie z misą o pojemności 3 l oraz z wbudowaną bazą ponad 500 przepisów. Robota można połączyć z domową siecią Wi-Fi, co dodatkowo rozszerza możliwości sterowania i przeglądania przepisów.

Od poniedziałku 12 lutego urządzenie Monsieur Cuisine Connect pojawi się w promocyjnej cenie 1399 złotych. Przypomnijmy, że standardowo za tego robota trzeba zapłacić 1899 zł. Promocja jest jednak ograniczona czasowo, a klienci sklepu Lidl będą mogli kupić urządzenie tylko do niedzieli 18 lutego lub do wyczerpania zapasów.

