Bezpieczeństwo

Zamiast bezpieczeństwa masz problem. Nie instaluj, bo stracisz dane

Korzystasz z darmowego VPN-a? Google przed tym przestrzega. Prawdopodobnie narażasz bezpieczeństwo swoich danych.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:27
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Zamiast bezpieczeństwa masz problem. Nie instaluj, bo stracisz dane

VPN to mogą być same kłopoty

Utarło się przekonanie, że VPN to sposób na bezpieczniejsze korzystanie z Internetu. W końcu nasza aktywność ma być dodatkowo chroniona, a przez to dane bezpieczniejsze. O ile jest to częściowo prawda, to w przypadku niektórych usług, szczególnie tych darmowych, może być wręcz przeciwnie. Nawet Google przed tym ostrzega.

Dalsza część tekstu pod wideo

Firma Google, w jednym z ostatnich wpisów na oficjalnym blogu, przestrzega użytkowników przed korzystaniem z VPN-ów, szczególnie tych darmowych.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon OPPO A5 Pro 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Zielony
Smartfon OPPO A5 Pro 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Zielony
-50.99 zł
799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 749 zł
Smartfon NUBIA Air 5G 8/256GB 6.78" 120Hz Tytanowy czarny
Smartfon NUBIA Air 5G 8/256GB 6.78" 120Hz Tytanowy czarny
0 zł
799 zł - najniższa cena
Kup teraz 799 zł
Smartfon GOOGLE Pixel 10 5G 12/256GB 6.3" 120Hz Limonkowy
Smartfon GOOGLE Pixel 10 5G 12/256GB 6.3" 120Hz Limonkowy
0 zł
3649.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3649.99 zł
Advertisement

Osoby stanowiące zagrożenie rozpowszechniają złośliwe aplikacje podszywające się pod legalne usługi VPN na wielu różnych platformach, aby naruszyć bezpieczeństwo i prywatność użytkowników. Osoby te często podszywają się pod zaufane marki VPN dla przedsiębiorstw i konsumentów lub wykorzystują socjotechniczne sztuczki, takie jak reklamy o charakterze seksualnym lub wykorzystywanie wydarzeń geopolitycznych, aby dotrzeć do podatnych użytkowników poszukujących bezpiecznego dostępu do Internetu.

pisze Google.

Zainstalowanie takiego VPN-u może wiązać się nie z większym, a wręcz znacznie gorszym bezpieczeństwem danych. Zamiast chronić swoją tożsamość, tak naprawdę podajemy ją na tacy oszustom. Wiele z takich darmowych programów ma zaszyty malware czy trojany bankowe. Za ich pomocą cyberprzestępcy mogą dostać się na nasze konto bankowe i ukraść nam pieniądze.

Jeśli już chcecie korzystać z VPN-u, to wybierzcie sprawdzone, płatne usługi. Z kolei aplikacje do nich pobierajcie z oficjalnych źródeł, w tym Google Play oraz App Store.

Image
telepolis
Google vpn VPN jaki wybrać bezpieczny vpn na telefon darmowy VPN
Zródła zdjęć: Shutterstock.com
Źródła tekstu: Google