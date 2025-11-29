Zamiast bezpieczeństwa masz problem. Nie instaluj, bo stracisz dane
Korzystasz z darmowego VPN-a? Google przed tym przestrzega. Prawdopodobnie narażasz bezpieczeństwo swoich danych.
VPN to mogą być same kłopoty
Utarło się przekonanie, że VPN to sposób na bezpieczniejsze korzystanie z Internetu. W końcu nasza aktywność ma być dodatkowo chroniona, a przez to dane bezpieczniejsze. O ile jest to częściowo prawda, to w przypadku niektórych usług, szczególnie tych darmowych, może być wręcz przeciwnie. Nawet Google przed tym ostrzega.
Firma Google, w jednym z ostatnich wpisów na oficjalnym blogu, przestrzega użytkowników przed korzystaniem z VPN-ów, szczególnie tych darmowych.
Osoby stanowiące zagrożenie rozpowszechniają złośliwe aplikacje podszywające się pod legalne usługi VPN na wielu różnych platformach, aby naruszyć bezpieczeństwo i prywatność użytkowników. Osoby te często podszywają się pod zaufane marki VPN dla przedsiębiorstw i konsumentów lub wykorzystują socjotechniczne sztuczki, takie jak reklamy o charakterze seksualnym lub wykorzystywanie wydarzeń geopolitycznych, aby dotrzeć do podatnych użytkowników poszukujących bezpiecznego dostępu do Internetu.
Zainstalowanie takiego VPN-u może wiązać się nie z większym, a wręcz znacznie gorszym bezpieczeństwem danych. Zamiast chronić swoją tożsamość, tak naprawdę podajemy ją na tacy oszustom. Wiele z takich darmowych programów ma zaszyty malware czy trojany bankowe. Za ich pomocą cyberprzestępcy mogą dostać się na nasze konto bankowe i ukraść nam pieniądze.
Jeśli już chcecie korzystać z VPN-u, to wybierzcie sprawdzone, płatne usługi. Z kolei aplikacje do nich pobierajcie z oficjalnych źródeł, w tym Google Play oraz App Store.