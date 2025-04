Masowo nabijają Polaków w butelkę. Obiecują złote góry

Inwestycje to jeden z bardziej gorących tematów i właściwie studnia bez dnia, jeśli chodzi o możliwości. Cyberprzestępcy umieszczają w sieci coraz więcej atrakcyjnych reklam tego typu, tym razem wymyślili fikcyjną inwestycję w lit, którą masowo rozpowszechniają na serwisie społecznościowym X . CSIRT KNF ostrzega, aby nie dać się nabrać.

Zachęta szybkiego zysku

Oszuści nie tylko oferują możliwość zainwestowania w lit , ale także kuszą szybkimi zyskami, rzecz jasna w krótkim czasie. Fikcyjna reklama mówi także o tym, że lit jest najcenniejszym materiałem na świecie, ale to jednocześnie świat ukrył ten fakt przed nami. Do reklamy dołączona jest ilustracja ze źródłem Interia, aby jeszcze bardziej uwiarygodnić informacje.

Dalej, użytkownik jest namawiany, do tego aby został indywidualnym klientem firmy inwestycyjnej CATL. Aby jednak dołączył do programu, musi wypełnić formularz i uzyskać akceptację inwestorów 2024-2027. Cała strona wygląda profesjonalnie, ale kiedy przyjrzymy się bliżej adresowi, to jednak najdą nas wątpliwości. Ciąg dziwnych znaków nie budzi zaufania.