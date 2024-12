Klienci Netflixa na celowniku. Dostają maile z pewną prośbą

Netflix to rozpoznawalna marka, która przykuwa wzrok. Wiedzą o tym doskonale cyberprzestępcy, którzy co jakiś czas podszywają się pod popularną platformę streamingową. Wszystko po to, aby wykraść podstępem nasze dane.

Ledwie co pisaliśmy o tym, że przy okazji zbliżającej się premiery 2. sezonu serialu Squid Games Netflix zaliczył sporą wpadkę. To znów jest o nim mowa. Tym razem stał się on wabikiem, jakim posługują się oszuści w przedświątecznym okresie. CERT Orange wydał właśnie post z ostrzeżeniem na swoim profilu X.

Markę Netflix po raz kolejny wykorzystują oszuści. Idą święta, relaks przed TV - zwracajcie uwagę na takie maile jak na zrzucie ekranu, sprawdzajcie zawsze adres strony, na którą wchodzicie.

- ostrzega CERT Orange w najnowszym komunikacie.

Jak nie @NetflixPL nie dbający o dane (👊 @niebezpiecznik) to ten sam Netflix, którego markę po raz kolejny wykorzystują oszuści.

Idą święta, relaks przed TV - zwracajcie uwagę na takie maile jak na zrzucie ekranu, sprawdzajcie zawsze adres strony, na którą wchodzicie. pic.twitter.com/ZQmxGsC7Y2 — CERT Orange Polska (@CERT_OPL) December 12, 2024

Za każdym razem, kiedy w wiadomości, jaką otrzymujemy jest mowa o zaległych płatnościach, powinna nam się zapalić lampka ostrzegawcza. Dokładnie sprawdzajmy adres strony internetowej, na którą jesteśmy przekierowywani. I choć bardzo często wszystko graficznie pięknie wygląda, to w samym adresie znajdziemy dodatkowe znaki, które robią różnicę. Niestety, w wielu przypadkach, jest to jedynie oszustwo, które ma na celu wyłudzenie naszych danych logowania.

Źródło zdjęć: Prathankarnpap / Shutterstock.com

Źródło tekstu: CERT Orange Polska