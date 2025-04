Bilet z parkomatu był za szybą, a i tak dostała wezwanie do zapłaty

Coraz więcej parkingów na terenie miasta wyposażonych jest w parkomaty, które są montowane w strefach płatnego parkowania oraz przed marketami. Kierowcy są zobowiązani skorzystać z takiego urządzenia w celu opłacenia postoju lub pobrania darmowego biletu. W obu przypadkach, otrzymują paragon, informujący o uregulowaniu płatności i pozwalający na pozostawienie pojazdu w danym miejscu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak widać, czasem dochodzi do niezbyt przyjemnych sytuacji, że mimo pozostawienia wydrukowanego biletu w widocznym miejscu, osoba parkująca dostaje wezwanie do zapłaty dodatkowej. Tak stało się w przypadku pewnej mieszkanki Lublina. Kobieta zaparkowała przy centrum handlowym Olimp i pobrała bilet, uprawniający ją do 3 godzinnego bezpłatnego postoju. Wszystko zgodnie z regulaminem.

Niestety, po powrocie do auta, czekała na nią niezbyt przyjemna niespodzianka. Za wycieraczką czekał na nią druk z wezwaniem do zapłaty w wysokości 120 złotych. Wystawiony z godziną 12.08, przy czym jej bilet uprawniał ją do bezpłatnego parkowania do 14.17. Kobieta była niemal pewna, że padła ofiarą oszustwa, ale całe szczęście nikt nie zdołał wyłudzić od niej pieniędzy.