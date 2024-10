Apple daje milion dolarów. Masz tylko jedno zadanie

Apple ma do rozdania milion dolarów. Kasę dostanie ten, kto przełamie zabezpieczenia firmy z Cupertino.

Marzysz o nagrodzie w wysokości miliona dolarów? Jeśli znasz się na cyberbezpieczeństwie, to masz szansę zdobyć taką kwotę. Pieniądze rozdaje Apple. Trafią one do człowieka lub zespołu, który włamie się na serwery Apple Intelligence.

Obawy o Apple Intelligence

Apple w końcu wsiadł na karuzelę o nazwie "sztuczna inteligencja". Ich rozwiązanie, nazwane po prostu Apple Intelligence, będzie dostępne na najnowszych urządzeniach. Jednak użytkownicy mają obawy związane z bezpieczeństwem. Firma z Cupertino zapewnia, że nie ma czego się obawiać.

Serwery Private Cloud Compute, które będą przetwarzać żądania związane z usługą Apple Intelligence, zostały tak zaprogramowanie, aby usuwały wszystkie dane, chwilę po ich przetworzeniu i dostarczeniu do użytkowników. Co więcej, są mają one szyfrowanie end-to-end, więc nawet Apple nie będzie miał dostępu do informacji, o które pytają użytkownicy sprzętów z nadgryzionym jabłkiem.

Apple zaapelował do ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, aby ich sprawdzili. Zadanie jest proste — jeśli ktoś włamie się na serwery Apple Intelligence, dostanie nagrodę. Firma z Cupertino zamierza to zadanie możliwie ułatwić. Dlatego daje dostęp do kodu źródłowego Private Cloud Compute, stworzyła wirtualne środowisko badawcze na macOS, a także stworzyła przewodnik bezpieczeństwa, który zawiera szczegóły techniczne.

Aby jeszcze bardziej zachęcić do badań nad Private Cloud Compute, rozszerzamy Apple Security Bounty o nagrody za luki w zabezpieczeniach, które wykazują naruszenie podstawowych gwarancji bezpieczeństwa i prywatności PCC.

- informuje Apple.

Apple oferuje 250 tys. dolarów za odkrycie sposobu na zdalne zhakowanie Private Cloud Compute w celu ujawnienia żądań użytkowników. Z kolei na nagrodę w wysokości 1 mln dolarów mogą liczyć osoby, które dostaną się na serwery i uruchomią na nich złośliwy kod.

