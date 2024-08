Przesiadka z Apple Music na YouTube Music będzie łatwiejsza

Przesiadka z jednego muzycznego serwisu streamingowego na drugi bywa bolesna i czasochłonna. Na szczęście w przypadku Apple Music i YouTube Music będzie to teraz dużo łatwiejsze.

Czasami zdarza się, że nagle chcemy zrezygnować z usługi, z której korzystaliśmy przez lata i sprawdzić, jak pod tym względem wypada konkurencja. Sam kilka lat temu przesiadłem się z Deezera na Spotify i wiem, jak bywa to bolesne. Na szczęście w przypadku Apple Music i YouTube Music nie będzie aż tak źle i to dzięki firmie z Cupertino.

Przesiadka z Apple Music

Apple postanowił ułatwić przesiadkę z Apple Music na YouTube Music i na odwrót. Firma z Cupertino przygotowała dwa dokumenty, które dokładnie opisują, jak w miarę bezboleśnie przeprowadzić taką migrację. W miarę bezboleśnie, bo niestety nie da się przenieść wszystkich rzeczy między usługami.

To, co można przenieść, to własne, utworzone playlisty. Niestety, wgrane pliki muzyczne, udostępnione playlisty oraz foldery nie zostaną przeniesione. Poza tym musicie liczyć się z tym, że nie wszystko zostanie zapisane. Jeśli na jakiejś liście znajdują się np. podcasty lub audiobooki, to z oczywistych względów one też nie zostaną przeniesione. To samo tyczy się utworów, których w YouTube Music np. nie ma.

Cały proces powinien w większości przypadków zająć około kilku minut, ale w zależności od tego, jak bogata jest nasza biblioteka, może potrwać nawet kilka godzin. Przenosiny działają w obie strony. Niestety, na razie nie ma podobnego narzędzia dla Spotify. Szczegóły znajdziecie TUTAJ oraz TUTAJ.

