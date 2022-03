Anonymous znów atakują. Mają dane 150 000 Rosjan

Grupa hakerska Anonymous, za pośrednictwem jednego ze swoich profili na Twitterze, pochwaliła się kolejnym osiągnięciem w cybernetycznej wojnie, którą wypowiedzieli Rosji. Tym razem Anonimowi zaatakowali stronę Yandex.

Jak wynika z wpisów Anonymous na Twitterze, udało im się wykraść dane około 150 tys., użytkowników rosyjskiego serwisu Yandex, który jest ich odpowiednikiem Google. Między innymi dlatego możemy zakładać, że wykradzione dane dotyczą przede wszystkim Rosjan.

Plik z danymi wylądował już w sieci. Zajmuje zaledwie 165,6 MB, ale to dlatego, że wszystko jest spisane zwykłym tekstem. Wśród wykradzionych informacji znajdują się przede wszystkim adresy e-mail oraz hasła rosyjskich użytkowników.

JUST IN: The network of the Russian search giant https://t.co/yGsYTZ1Lyr has been breached by #Anonymous, leaking data of 150k users with mail & password, incl. verified accounts. #OpRussia #FreeUkraine pic.twitter.com/UPW10DOFCA