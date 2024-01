Kłopoty sprzedawców Allegro Lokalnie

Allegro Lokalnie stało się jednym z celów cyberprzestępców. Sprzedawcy na platformie mogą dostać podejrzane wiadomości e-mail.

Allegro Lokalnie to platforma o wiele wygodniejsza do sporadycznych wyprzedaży niepotrzebnych rzeczy niż Allegro ze względu na uproszczoną procedurę wystawiania przedmiotów. Limit sprzedawanych pozycji sprawia, że pojawiają się tam głównie osoby prywatne, co jest znacznym ułatwieniem dla cyberprzestępców.

Oszuści atakują sprzedawców Allegro Lokalnie

Przekręt działa w prosty sposób. Cyber Rescue podaje, że sprzedawca wystawia produkt na sprzedaż, a kupujący wybiera odbiór osobisty. Ten pierwszy otrzymuje mail z Allegro z potwierdzeniem wybranej metody dostawy i sposobu płatności. Wtedy rzekomy klient informuje, że jednak nie jest w stanie spotkać się twarzą w twarz i prosi o wysłanie produktu prywatnie. Dodaje, że oczywiście wszystkim się zajmie i oferuje natychmiastowy przelew.

Do ofiary przychodzi kolejny mail. Wygląda to na wiadomość bezpośrednio od banku. Z treści dowiadujemy się, że druga strona wpłaciła już środki, przelew jest procedowany i pojawi się na koncie, jak tylko bank otrzyma potwierdzenie wysłania zamówienia.

Jak się można domyślać, wiadomość jest fałszywa. Jeśli sprzedawca wyśle paczkę na przypadkowy, podstawiony adres, który prawdopodobnie będzie skrytką pocztową, ostatecznie zapłaty nie otrzyma, straci wystawiany produkt i zostanie z niczym.

Źródło zdjęć: Telepolis (Damian Jaroszewski), materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe oprac. własne