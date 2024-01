Poznaliśmy ceny MSI Claw, czyli przenośnej konsoli z procesorem Intela

Niedawno firma MSI zapowiedziała przenośną konsolę o nazwie Claw. Ma to być konkurencja dla ASUS ROG Ally oraz Lenovo Legion Go. Właśnie poznaliśmy ceny.

MSI Claw to przenośna konsola, która ma być odpowiedzią na ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go oraz Steam Decka. Jednak w porównaniu z nimi różni się zastosowanymi podzespołami. O ile konkurencja korzysta z układów AMD, o tyle MSI zdecydowało się postawić na Intela.

Ceny MSI Claw

Konsola ma być dostępna w trzech wersjach. Najtańsza w cenie 700 dolarów wyposażona będzie w układ Intel Core Ultra 5 135H, zintegrowaną grafikę Intel Arc z 7 rdzeniami Xe i taktowaniem do 2,2 GHz oraz dyskiem o pojemności 512 GB. Natomiast wystarczy dopłacić 50 dolarów, aby zakupić model z szybszym procesorem Intel Core Ultra 7 155H, grafiką z 8 rdzeniami Xe i zegarem do 2,25 GHz.

Najdroższy wariant to już wydatek rzędu 800 dolarów. W tym wypadku również otrzymujemy procesor Intel Core Ultra 7 155H, ale pojemność dysku rośnie z 512 GB do 1 TB. Biorąc pod uwagę wielkość dzisiejszych gier, wydaje się to najlepszym wyborem.

Poza tym MSI Claw oferuje 7-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1080p i odświeżaniu 120 Hz, 16 GB pamięci RAM LPDDR5, WiFi 7, Bluetooth 5.3, głośniki stereo, czytnik kart pamięci micoSD, złącze USB-C z Thunderbolt, a także wyście słuchawkowe mini-jack 3,5 mm.

Dokładna data premiery nie jest znana, ale według plotek urządzenie trafi do sklepów gdzieś na przełomie lutego i marca.

