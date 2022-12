Blokujesz reklamy? FBI lubi to

Jeśli korzystasz z AdBlocka lub innej wtyczki do blokowania reklam w internecie, to możesz liczyć na pochwały ze strony FBI.

Pierwsza aplikacja typu AdBlock powstała w 2002 roku. Do 2009 korzystało z niej już 20 mln użytkowników. Dzisiaj szacuję się, że niecała połowa użytkowników Internetu używa wtyczek do blokowania reklam. Jeśli jesteś wśród nich, to robisz to, co zaleca Federalne Biuro Śledcze, czyli FBI.

FBI lubi to, że korzysta z AdBlocka

FBI zaleca korzystanie z wtyczek do blokowania reklam, ponieważ zdaniem funkcjonariuszy tego organu mają one pozytywny wpływ na nasze bezpieczeństwo w sieci. Według Federalnego Biura Śledczego cyberprzestępcy wykorzystują reklamy na stronach internetowych i w wynikach wyszukiwania, aby wyłudzać pieniądze od niczego nieświadomych użytkowników.

Złośliwe reklamy są również wykorzystywane do nakłaniania ofiar do zainstalowania oprogramowania typu malware, które udaje inne, oryginalne aplikacje i w tym sposób kradnie hasła lub prowadzi do zaszyfrowania plików na komputerze. Jednym z głośniejszych przypadków w ostatnich tygodniach jest fałszywa wersja programu MSI Afterburner.

Właśnie dlatego jednym z zaleceń FBI jest korzystanie z AdBlocka. Szkoda, że jednocześnie tracą na tym uczciwe serwisy internetowe, dla których reklama internetowa jest źródłem zarobków. Dlatego pamiętajcie, że na swoich ulubionych stronach możecie wyłączyć blokowanie reklam.

