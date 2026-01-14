Firmy tracą kontrolę nad AI. Szefowie panikują z jednego powodu

Sztuczna inteligencja w cieniu - czy jest się czego bać?

Z przeprowadzonych badań, jasno wynika, że pracownicy próbują naruszać przepisy wykorzystywania sztucznej inteligencji w pracy. Raport Dataiku ujawnił, że kadra zarządzająca wyższego szczebla staje się coraz bardziej sfrustrowana wykorzystywaniem "sztucznej inteligencji", a pracownicy z kolei coraz chętniej szukają w AI dodatkowego wsparcia. Dataiku przeprowadziło ankietę wśród ponad 800 respondentów z całego świata, zbierając odpowiedzi od uczestników w "kabinie wyznań AI" podczas wydarzenia Dataiku Summit London.

Wiem, że prawie wszyscy moi pracownicy korzystają z ukrytej sztucznej inteligencji - a większość z nich co tydzień kopiuje i wkleja poufne dane do ChatGPT. wyznał jeden z dyrektorów wyższego szczebla.

W raporcie odnotowano, że 50% brytyjskich dyrektorów ds. danych uważa, że ponad połowa pracowników wykorzystuje w pracy narzędzia AI bez pozwolenia. Wszystko to, może narażać systemy i dane na ryzyko.

Badanie podaje też, że 90% zarządzających, podaje wyzwania związane z integracją danych lub dostępem do danych zastrzeżonych jako swoje główne obawy przy wdrażaniu sztucznej inteligencji.