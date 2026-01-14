Tech

Firmy tracą kontrolę nad AI. Szefowie panikują z jednego powodu

Nowe badanie wykazało, że szefowie na całym świecie są coraz bardziej zaniepokojeni tym, że pracownicy na własną rękę korzystają z AI. Sztuczna inteligencja w cieniu staje się coraz większym zagrożeniem.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 14:59
Sztuczna inteligencja w cieniu - czy jest się czego bać?

Z przeprowadzonych badań, jasno wynika, że pracownicy próbują naruszać przepisy wykorzystywania sztucznej inteligencji w pracy. Raport Dataiku ujawnił, że kadra zarządzająca wyższego szczebla staje się coraz bardziej sfrustrowana wykorzystywaniem "sztucznej inteligencji", a pracownicy z kolei coraz chętniej szukają w AI dodatkowego wsparcia. Dataiku przeprowadziło ankietę wśród ponad 800 respondentów z całego świata, zbierając odpowiedzi od uczestników w "kabinie wyznań AI" podczas wydarzenia Dataiku Summit London.

Wiem, że prawie wszyscy moi pracownicy korzystają z ukrytej sztucznej inteligencji - a większość z nich co tydzień kopiuje i wkleja poufne dane do ChatGPT.

wyznał jeden z dyrektorów wyższego szczebla. 

W raporcie odnotowano, że 50% brytyjskich dyrektorów ds. danych uważa, że ponad połowa pracowników wykorzystuje w pracy narzędzia AI bez pozwolenia. Wszystko to, może narażać systemy i dane na ryzyko. 

Badanie podaje też, że 90% zarządzających, podaje wyzwania związane z integracją danych lub dostępem do danych zastrzeżonych jako swoje główne obawy przy wdrażaniu sztucznej inteligencji. 

Ciekawe jest jednak to, że mimo tych wszystkich wyzwań niemal wszyscy respondenci stwierdzili, że systemy AI pomogą podnieść poziom wiedzy eksperckiej i ją rozszerzyć. A pracownicy powinni je wykorzystywać do wspierania zadań takich, jak chociażby programowanie. 

ChatGPT-5 jak działa sztuczna inteligencja sztuczna inteligencja dla biznesu dane użytkowników
Zródła zdjęć: Khosro / Shutterstock
Źródła tekstu: techradar.com