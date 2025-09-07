Zdjęcia Google z genialną nowością, ale jeszcze nie dla Polaków

Google rozbudowuje aplikację Zdjęcia, wprowadzając nowe narzędzia. To już nie jest zwykła galeria z edytorem, ale potężny kombajn multimedialny, z coraz większym wsparciem AI. Wprowadzenie modelu Veo 3 do Zdjęć to kolejny krok w rozwoju tej aplikacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Użytkownicy mogą wybierać pomiędzy dwoma trybami animacji zdjęć – „Subtle Movement” (delikatny ruch) lub „I'm Feeling Lucky” (losowa animacja) – które ożywiają fotografie, tworząc krótkie, czterosekundowe klipy wideo. Model Veo 3, który zadebiutował podczas Google I/O w maju, generuje znacznie ostrzejsze i bardziej realistyczne efekty niż poprzednik, Veo 2, dzięki czemu animacje są bardziej naturalne i atrakcyjne wizualnie.

Funkcja znajduje się w nowej zakładce Create. Użytkownicy mogą w niej korzystać z innych narzędzi AI, takich jak Remix (zmieniający styl zdjęcia na np. komiks czy anime), składanie kolaży, tworzenie filmów z najważniejszymi momentami oraz animacji 3D zwanych „cinematic photos”.

Google oferuje bezpłatny, choć ograniczony dzienny dostęp do generowania filmów dla wszystkich użytkowników Google Photos. Subskrybenci planów AI Pro i AI Ultra mają wyższe limity oraz dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji. Choć Veo 3 ma zdolność generowania dźwięku, w Google Photos dostępne są na razie tylko filmy bez ścieżki audio. Nowa funkcja jest już dostępna na platformach Android i iOS, na początek niestety tylko w USA. Google planuje jednak rozszerzyć jej dostępność na kolejne rynki, więc z czasem doczekamy się jej także w Polsce.