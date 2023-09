YouTube poszerza swoją ofertę. Tym razem dodaje gry

YouTube testuje kolejne funkcje, by przyciągnąć nowych użytkowników. Tym razem skupi się na tworzeniu platformy z grami wideo.

YouTube jest szeroko znaną na świecie platformą do oglądania materiałów wideo. Jest na niej tylu twórców, poruszających wiele różnorodnych tematów, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Platforma stale się rozwija i aktualnie testowane są dodatkowe funkcje. Jedną z nich jest zakładka "playables", w której mają pojawić się proste gry wideo.

YouTube testuje zakładkę z grami

YouTube testuje gry w ramach swojej kolejnej eksperymentalnej oferty. Firma dodaje do interfejsu nową sekcję „Playables”. Znajdą się w niej gry, w które można grać zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i na urządzeniach mobilnych. Produkcje będą początkowo dostępne tylko dla ograniczonej liczby użytkowników i w tym momencie nie opublikowano żadnej listy tytułów gier.

Jednak portal 9to5Google dotarł do informacji o tym, że jedną z nich będzie Stack Bounce, czyli prosta gra, w której sterujemy odbijającą się kulą i musimy klikać we właściwym momencie, by przebić się przez przeszkody.

YouTube nie jest jedyną platformą, która zainteresowała się grami wideo. Swój dział autorskich produkcji nadal rozwija Netflix. Do wyścigu włączył się też TikTok, który również udostępnia gry dla ograniczonej liczby osób i eksperymentuje z umożliwieniem streamerom wspólnej zabawy z widzami.

