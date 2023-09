Napromieniuj sobie penisa. Szalony pomysł z Izraela

Dbasz o zdrowie? To bardzo dobrze, ale pamiętaj, że nie wystarczy dieta pudełkowa i siłka raz w tygodniu. Trzeba dbać o wszystko.

Na targach IFA rozglądałam się między innymi za urządzeniami, które pomogą nam w zachowaniu dobrego zdrowia do końca życia. Widziałam sporo różnych sprzętów ubieralnych i urządzenia do ćwiczeń, ale tu niewiele się zmieniło w ostatnich latach. Znalazłam jednak wynalazki, które zaskoczyły mnie pomysłowością.

Leczenie zaburzeń erekcji jak usuwanie zmarszczek

Wiesz na pewno, że są urządzenia do terapii skóry, pobudzające przebudowę kolagenu (lifting bez skalpela). W efekcie można z ich pomocą wygładzić zmarszczki i przywrócić skórze elastyczność. Wynalazca i przedsiębiorca Daniel Lischinsky znalazł kolejne zastosowanie dla tego typu fal radiowych. Rozmawiałam z nim na IFA na temat zastosowań i wyników, jakie osiągnął.

Po kształcie pewnie domyślasz się już, że urządzenie Vertica firmy Ohh-Med Medical Ltd. służy do leczenia zaburzeń erekcji. Leczenia, a nie doraźnego radzenia sobie z problemem, co zapewniają tabletki. Terapia z użyciem Vertica jest bezbolesna, łatwa i daje trwałe efekty, jeśli tylko zostanie utrzymany pewien reżim. Przez pierwszy miesiąc leczony powinien stosować urządzenie przez 15 minut 3 razy w tygodniu, potem może korzystać z niego rzadziej. Zabieg jest banalnie prosty – wystarczy wygodnie usiąść i przesuwać urządzenie wzdłuż leczonego narządu.

Na zdjęciach powyżej pokazałam urządzenie Vertica bez końcówki, która odpowiada za stymulację tych części penisa, które znajdują się wewnątrz ciała (to ok. 1/3 długości). To elastyczny pasek z kilkoma jeszcze metalowymi kulkami, emitującymi fale radiowe w kierunku ciała.

Wyniki są oszałamiające i nie trzeba do tego wydawać fortuny na leki, brać zastrzyków ani pozyskiwać komórek macierzystych. Dawną sprężystość odzyskuje nie tylko skóra, ale przede wszystkim naczynia krwionośne. Mechanizm erekcji wymaga bowiem mocnego dopływu krwi i uszczelnienia naczyń, którymi krew może odpłynąć. Jeśli te drugie nie są szczelne, erekcja nie jest pełna lub nie utrzymuje się dostatecznie długo, by możliwy był kompletny stosunek.

Pora na wyniki. Pan Lischinsky powiedział mi podczas spotkania, że po miesiącu stosowania jego wynalazku 28% leczących się osiągało już pełny wzwód. Po 8 miesiącach terapii było to już prawie 54%, a kolejne 43% było zdolnych do penetracji. W badaniach klinicznych wzięli udział także mężczyźni, których prącie praktycznie nie sztywniało. Na początku stanowili 28% grupy, po miesiącu 4% grupy, a po 3 miesiącach praktycznie nie było takich osób w grupie. Badania zostały przeprowadzone na 28 pacjentach w kampusie Rambam Healthcare.

Dobre wibracje przeciwko nowotworom

Czy dbanie o zdrowie może być dobrą zabawą? Jak najbardziej. Udowadnia to kolekcja urządzeń MysteryVibe. Wykorzystują one częstotliwości pobudzające przepływ krwi, a ich konstruktor zadbał o ponadprzeciętną jakość i trwałość urządzeń. Ponadto zabawki zostały zatwierdzone przez FDA jako urządzenia medyczne i aktualnie trwa proces certyfikacji w Unii Europejskiej.

W jakim celu można je stosować? Poza oczywistym urozmaiceniem stymulacja krążenia w okolicach miednicy może znacznie zredukować bóle podbrzusza podczas menstruacji czy suchość pochwy u kobiet przechodzących menopauzę. Sprawdziłam na sobie model Crescendo 2 i mogę potwierdzić, że przyłożony do podbrzusza i pleców działa cuda dla zmęczonego ciała (przemierzanie hal IFA z plecakiem to nie są rurki z kremem).

W czym urządzenia MysteryVibez pomogą panom? Mogą oczywiście poprawić wzwód i ejakulację, także u mężczyzn w czasie rehabilitacji po operacjach prostaty czy odbytu. Przede wszystkim jednak używanie ich to dobra profilaktyka. Stymulacja pracy naczyń krwionośnych w okolicy prostaty pomaga uwolnić nagromadzone tam płyny. Zmniejsza się więc ryzyko przerostu gruczołu oraz nowotworu, który może się pojawić w konsekwencji.

W przyszłym roku wszystkie modele dostaną gniazdo USB-C do ładowania, więc zniknie ostatnia wymówka, by ich nie kupować. Oczywiście wszystkie mają wygodne sterowanie, zmienną intensywność wibracji oraz różne tryby. Ponadto można używać ich z pilotem, solo i we dwójkę, w parach homo- i heteroseksualnych. Wszystko dla naszego zdrowia.

