Jaki masz dysk SSD? Windows 11 ułatwi sprawdzenie

Aplikacja Menedżer zadań obecnie wyświetla etykiety „HDD” i „SSD” – to wszystko, czego można dowiedzieć się o pamięci masowej komputera. By dowiedzieć się więcej o dysku SSD, trzeba sięgnąć po bardziej zaawansowane narzędzia – na przykład odnaleźć odpowiednią sekcję informacji o komputerze w ustawieniach. Microsoft chce, aby informacje o tym, czy Twój dysk SSD jest typu SATA, NVMe lub innego były łatwo dostępne w karcie „Wydajność” Menedżera zadań.

Zmiana została zauważona w najnowszej wersji testowej Windows 11 z kanału Beta, dostępnej dla zapisanych do programu Windows Insider. Microsoft nie wspomniał o niej w podsumowaniu nowości w tym wydaniu, ale czujni użytkownicy ją znaleźli.

More Task Manager changes coming soon: disks will be labeled by type (NVMe, SATA etc.) in the Performance page - in the left pane and below graphs.



(disabled by default, Beta 22635.4225.) pic.twitter.com/YNsUWzitIc