Nowy przycisk na klawiaturze. Nie wiesz do czego służy? Możesz to zmienić

Część nowych laptopów nie ma już na klawiaturze przycisku Windows. Wszystkie modele, które wyposażone są w jednostki NPU (Neural Processing Unit) i obsługują sztuczną inteligencję Copiloit, mają w tym miejscu inny klawisz. Jeśli nie wiecie, do czego on służy albo zwyczajnie nie chcecie go używać, to Microsoft pozwala na jego zmianę, chociaż w ograniczonym zakresie.

Nowy przycisk na klawiaturze do zmiany

Microsoft w końcu pozwala na przeprogramowanie klawisza Copilot na klawiaturach nowych laptopów, który domyślnie otwiera asystenta... Copilot. Nowość pojawiła się na razie w testowej wersji Windowsa 11, oznaczonej jako Insider Preview Build 22635.4225. Niestety, firma z Redmond — jak to ma w zwyczaju — musiała nawet w tej kwestii wprowadzić pewne ograniczenia.

W ustawieniach Windowsa da się przeprogramować klawisz Copilot na klawiaturze, ale tylko w ograniczonym zakresie. Do przycisku można przypisać inną aplikację, o ile jest ona zgodna z MSIX. Jest to nowy format pakowania aplikacji systemu Windows, który w teorii ma zwiększać niezawodność i zmniejszać miejsce zajmowane na dysku. Niestety, nie wszystkie aplikacje są zgodne z MSIX, więc wielu z nich nie da się przypisać do nowego klawisza.

Dobra informacja jest taka, że nie musicie korzystać z ustawień Windowsa. Nawet stabilne wersje systemu pozwalają na przeprogramowanie nowego klawisza, ale w tym celu trzeba skorzystać z zewnętrznych aplikacji. Przycisk Copilot rozpoznawany jest jako F23 (kiedyś klawiatury w komputerach IBM miały klawisze od F1 aż do F24).

