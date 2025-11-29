Wiadomości Google. Mała zmiana, która wielu zdenerwuje

Wiadomości Google (Google Messages) to domyślnie instalowana na telefonach z Androidem aplikacja, która służy między innymi do wysyłania SMS-ów i MMS-ów. Prawdopodobnie większość z nas z niej korzysta, a właśnie wprowadzono w niej małą zmianę. Jednym się z podoba, a innych zirytuje.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wiadomości Google zmieniają linki

W nowej wersji aplikacji Google postanowił zmienić to, w jaki sposób wyświetlane są linki do YouTube'a. Do tej pory, jeśli wysłaliśmy komuś film ze wspomnianej platformy, to na górze wyświetlał się adres URL, a niżej pojawiał się podgląd wideo z okładką i tytułem. Teraz będzie inaczej.

Wiadomości Google w wersji beta 20251121_00_RC01 na systemie Android 16 QPR2 Beta 3.2 w inny sposób wyświetlają tego typu linki. Przede wszystkim brakuje już adresu URL. Zamiast tego widać jedynie sam podgląd wideo z grafiką i tytułem. Dopiero wyłączenie w ustawieniach podglądu pozwala na zobaczenie linku, ale wtedy tylko samego linku.