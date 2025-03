WhatsApp z nowością, której nie chcesz, ale nie możesz wyłączyć

WhatsApp z nowością

Co to oznacza, że na siłę? Po pierwsze w aplikacji WhatsApp pojawił się przycisk do rozpoczęcia rozmowy ze sztuczną inteligencją. Po drugie, w trakcie szukania kontaktu lub konkretnego czatu komunikator zaczyna wyświetlać propozycje promptów. W skrócie — Meta AI jest wszędzie, gdzie tylko się da.