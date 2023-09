WhatsApp z przydatną nowością. Koniec śmietnika w telefonie

Najnowsza, testowa wersja aplikacji WhatsApp otrzymała nową funkcję, na którą z pewnością czekało wiele osób. Zostało to wymuszone przez Unię Europejską.

Unia Europejska w najnowszych przepisach na 2024 roku wymaga od największych firm technologicznych, które stoją za najpopularniejszymi komunikatorami, zapewnienia interoperacyjności z platformami komunikacyjnymi innych firm.

Chociaż brzmi to górnolotnie, to chodzi po prostu o komunikację międzyplatformową, czyli np. gadanie na Messengerze z osobami, które korzystają z Telegrama. WhatsApp prawdopodobnie jako jeden z pierwszych chce to umożliwić.

WhatsApp z rozmowami międzyplatformowymi

W najnowszej wersji beta aplikacji WhatsApp (oznaczona jako v2.23.19.8) pojawiła się dodatkowa zakładka o nazwie "third-party chats", czyli czaty firm trzecich. Co prawda na razie nie da się w niej nic zrobić, ale to prawdopodobnie zapowiedź wprowadzenia wspominanej multiplatformowości, której wymaga Unia Europejska. Według aktu o rynkach cyfrowych firmy mają obowiązek wprowadzenia takiej funkcji od marca 2024 roku.

Możliwość rozmawiania na WhatsAppie z użytkownikami innych platform, np. Telegrama, Vibera czy Messengera, z pewnością byłoby dużym ułatwieniem. Liczbę posiadanych komunikatorów moglibyśmy ograniczyć do absolutnego minimum. Czy tak się stanie? Tego chce UE i tak najwyraźniej planuje WhatsApp, ale mają jeszcze kilka miesięcy na dopracowanie szczegółów.

Źródło zdjęć: rafastockbr / Shutterstock.com, WABetaInfo

Źródło tekstu: WABetaInfo