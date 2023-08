WhatsApp gasi światło. Część osób straci dostęp

WhatsApp poinformował, że już wkrótce przestanie wspierać część telefonów z Androidem. Jakie modele będą ofiarą tej zmiany?

WhatsApp to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Niestety, część użytkowników musi się pogodzić z faktem, że wkrótce aplikacja przestanie działać na ich smartfonach. Na szczęście chodzi o urządzenia wiekowe, które mają już kilka, a nawet kilkanaście lat.

WhatsApp kończy wsparcie dla tych telefonów

Aktualnie WhatsApp działa na wszystkich urządzeniach, które korzystają z systemu Android w wersji co najmniej 4.1. Jednak już 24 października się to zmieni. Od tego dnia aplikacja będzie wymagała Androida 5.0 lub nowszego. Oznacza to, że na części starych telefonów nie da się z komunikatora dłużej korzystać.

Android 4.1 Jelly Bean został wydany w lipcu 2012 roku, więc ma już 11 lat. Nic dziwnego, że WhatsApp przestanie go obsługiwać. Oberwie się też Androidowi 4.4 KitKat, który został wydany niemal 9 lat temu w październiku 2013 roku. Oznacza to, że przestaną być wspierane tak wiekowe urządzenia, jak Samsung Galaxy S III, Sony Xperia S, HTC One X czy Xiaomi Mi 2.

Ale to nie koniec niekorzystnych zmian. WhatsApp przestanie też wspierać urządzenia, które nie mają możliwości odbierania wiadomości SMS i połączeń telefonicznych podczas procesu weryfikacji. Aplikacja nie pozwoli na zakładanie kont na urządzeniach tylko z połączeniem WiFi.

