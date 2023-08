WhatsApp poszedł po rozum do głowy. Wraca z pożądaną funkcją

WhatsApp wprowadza nowość, na którą czekało wielu użytkowników aplikacji. Chodzi o wysyłanie filmów i zdjęć.

WhatsApp to cały czas jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Korzysta z niego wiele milionów osób. Chociaż przez długi czas pozostawał on w tyle z konkurencją, to ostatnie miesiące przyniosły błyskawiczny rozwój i zupełnie nowe funkcje, których często bardzo brakowało. Tak też jest w przypadku najnowszej aktualizacji, chociaż na razie tylko w wersji beta.

Wysyłanie filmów i zdjęć na WhatsApp

Najnowsza wersja beta aplikacji WhatsApp została wzbogacona o długo wyczekiwaną przez użytkowników funkcję. Ta związana jest z wysyłaniem filmów i zdjęć. W końcu komunikator pozwoli na dzielenie się tego typu materiałami w pełnej ich jakości.

Do tej pory WhatsApp znacząco obniżał jakość przesyłanych filmów i zdjęć. Twórcy bronili się koniecznością jak najszybszej komunikacji między użytkownikami przy możliwie niskim zużyciu pakietów internetowych. Dzisiaj, gdy internet mobilny jest dużo szybszy i niemal każdy dysponuje gigabajtami danych, straciło to trochę sens.

Właśnie dlatego WhatsApp wprowadza możliwość wysyłania zdjęć i filmów w pełnej jakości. No prawie, bo jednak jest ograniczenie w wielkości plików do 2 GB, więc dłuższe wideo mogą się w nim nie zmieścić. Nowość dostępna jest na razie tylko w wersji beta na Androida, ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to wkrótce zagości też w stabilnym wydaniu aplikacji. To prawdopodobnie kwestia kilku tygodni lub miesięcy.

Zobacz: WhatsApp wprowadza ważne zmiany. Spodobają się programistom

Zobacz: Używali WhatsAppa. Zapłacą prawie 807 mln zł kary

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: oasisamuel / Shutterstock.com, WABetaInfo

Źródło tekstu: WABetaInfo