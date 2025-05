Telegram z ogromnym zyskiem netto. Durov rozbija bank

Telegram pierwszy raz na plusie

W 2024 roku Telegram, jedna z największych globalnych platform komunikacyjnych, osiągnął historyczny sukces finansowy: po raz pierwszy w swojej historii odnotował roczny zysk, który wyniósł 540 milionów dolarów . Przychody firmy wzrosły do 1,4 miliarda dolarów, co stanowiło niemal czterokrotny wzrost względem poprzedniego roku (343 mln dolarów).

Na czym zarabia Telegram? Ekosystem, reklama i... subskrypcje, dużo subskrypcji

Ponad połowa przychodów Telegrama w 2024 roku pochodziła z kategorii „partnerstwa i ekosystem”, obejmującej m.in. rozwój miniaplikacji oraz integrację z blockchainem TON. Kolejne źródła to reklama (250 mln USD) i subskrypcje premium (292 mln USD). Rozwój ekosystemu opiera się na współpracy z deweloperami, którzy tworzą miniaplikacje do handlu czy gier, a także na głębokiej integracji z kryptowalutą Toncoin, wykorzystywaną do płatności i rozliczeń w aplikacji.