Realme wprowadza zaawansowane funkcje AI wspierające komunikację

Przełamywanie barier językowych dzięki AI

Kluczowym elementem nowości są narzędzia do tłumaczenia w czasie rzeczywistym. AI Live Translator, wykorzystujący technologię Gemini AI Voice Assistant, pozwoli na natychmiastowe tłumaczenie mowy na wybrany język. Użytkownik mówiący do mikrofonu uzyska tłumaczenie swojej wypowiedzi, co ma znaleźć zastosowanie podczas rozmów telefonicznych, wideokonferencji czy międzynarodowych spotkań.