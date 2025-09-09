Pogadasz z Google na temat przesłanych nagrań dźwiękowych

Nowe możliwości Google Gemini

Dotychczas Gemini umiała generować treści tekstowe, obrazy i wideo oraz tworzyć dźwięki, ale nie pozwalała użytkownikom na przesyłanie własnych plików audio do analizy. Teraz ta bariera została przełamana, dzięki czemu użytkownicy mogą wgrywać nagrania audio i rozmawiać z AI na ich temat.

Dalsza część tekstu pod wideo

Funkcja ta jest dostępna zarówno w aplikacji mobilnej Gemini, jak i jej wersji webowej. Wystarczy w oknie rozmowy kliknąć ikonę „+” i wybrać plik audio, który może mieć do 10 minut długości w wersji darmowej. Użytkownicy wykupujący subskrypcję Gemini AI Pro lub Ultra mogą przesyłać pliki nawet do 3 godzin trwania.

Oprócz plików audio, Gemini obsługuje teraz różne formaty, takie jak zestawy plików ZIP, wideo do 2 GB (do 5 minut dla darmowych użytkowników i do 1 godziny dla płacących) oraz foldery z kodem źródłowym i repozytoria GitHub.

To doskonała sprawa dla studentów i twórców cyfrowych

Nowa funkcja bardzo ułatwia pracę z długimi nagraniami, jak wykłady, podcasty czy audiobooki. Użytkownik może szybko uzyskać streszczenia, wyciągnąć kluczowe punkty lub zamienić treść audio na raporty, krótkie notatki czy wizualne slajdy wiedzy — wszystko to według indywidualnych potrzeb. Co więcej, wsparcie dla plików audio nie ogranicza się do języka angielskiego, co znacznie podnosi użyteczność narzędzia na całym świecie.