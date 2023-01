Paint.NET 5 nie dla Windows 7. Na osłodę masz obsługę GPU

Świetny darmowy program graficzny Paint.NET nie jest już dostępny dla systemu Windows 7. Jeśli jednak pracujesz na bardziej współczesnym Windowsie, na pewno skorzystasz z aktualizacji.

Paint.NET został wydany w wersji 5. Dla miłośników retro smutną wiadomością będzie brak wsparcia dla Windowsa 7 i Windowsa 8.1. Właściwie program przestanie działać na dowolnym systemie w wersji 32-bitowej, bo nie wspiera już architektury x86. Dla korzystających z Windowsa 10 w wersji 1809 i nowszych zaś aktualizacja będzie nie lada gratką, nawet jeśli ten Windows działa na architekturze ARM64. Program dorobił się bowiem renderowania z użyciem czipu graficznego. Co więcej, na wielu komputerach będzie można wybrać, z którego układu ma aktualnie korzystać.

Zobacz: Windows 11. Najlepsze darmowe programy do robienia screenshotów

Na poniższym zrzucie możesz zobaczyć, jak ustawienie akceleracji GPU wygląda na komputerze z układami Intela i Nvidii. Co ciekawe, program podpowiada nie tylko układ bardziej wydajny, ale też bardziej energooszczędny. A jak to działa w praktyce? No cóż – śmiga, aż miło. Jeśli chcesz zobaczyć to na własne oczy, skorzystaj z nowego efektu rozmycia Bokeh (zastąpił Unfocus).

Z przyspieszenia układu graficznego skorzystamy oczywiście w nowych wtyczkach. Wersja 5 programu ma bowiem zupełnie nowy system rozszerzeń. Stare wciąż działają, ale ich twórców zachęca się do przesiadki i korzystania z GPU.

Rysujesz? Musisz sprawdzić Paint.NET

Paint.NET zyskał też obsługę nacisku rysików i tabletów graficznych. To doskonała wiadomość dla osób, które rysują i retuszują zdjęcia – czy to na ekranie komputera rysikiem, czy z użyciem profesjonalnego tabletu. W końcu można więc regulować grubość kresek naciskiem, co nadaje szkicom i napisom naturalny charakter.

Na polu zarządzania kolorem również prace idą do przodu. Paint.NET 5 wprowadził obsługę profili barw dołączanych do plików graficznych. Zarządzanie kolorem w całym procesie na wzór droższych programów zostanie dodane w niedalekiej przyszłości.

Zobacz: Zrób taki film, że wszystkim opadnie szczęka. Złoto z Google Play #93

Fotografów ucieszy obecność nowych narzędzi dopasowania obrazu, typowych dla programów do obróbki zdjęć: ekspozycja, światła, cienie, temperatura i tinta.

Paint.NET jest dostępny za darmo, jeśli jednak chcesz wesprzeć twórców, kup program przez Microsoft Store.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock / Zoomik, własne

Źródło tekstu: Paint.NET