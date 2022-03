Windows 11. Najlepsze darmowe programy do robienia screenshotów

Chociaż system Windows ma wbudowane narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu, proces ten można usprawnić za pomocą odpowiednich aplikacji. Wybrałem kilka moim zdaniem najlepszych. Przy okazji podrzucam też kilka innych sposobów na screenshoty na Windowsie.

Każdy z nas czasami musi zrobić zrzut ekranu na Windowsie. Sam system operacyjny na wbudowanego do tego proste narzędzie, które w większości przypadku sprawdza się doskonale. Jest proste, szybkie i wygodne. Nie oznacza to jednak, że zrzutów ekranu nie da się robić lepiej. Dotyczy to przede wszystkim osób, które robią to często i namiętnie. Wtedy wystarczy odpowiednia aplikacja. Wybrałem kilka moim zdaniem najlepszych.

Jak zrobić zrzut ekranu w Windowsie?

Zacznijmy jednak od tego, jak zrobić zrzut ekranu w systemie Windows. Już tutaj mamy przynajmniej kilka możliwości. Najprostsza sprowadza się do naciśnięcia przycisku „PrtScn” na klawiaturze. W takim wypadku Windows zrobi zrzut ekranu i zapisze go w pamięci podręcznej. W kolejnym kroku wystarczy włączyć dowolny program graficzny (np. Paint) i wcisnąć kombinację Ctrl+V lub wybrać polecenie „wklej”. Nie jest to najszybszy sposób, ale działa. Alternatywnie można wybrać kombinację „Alt+PrtScn”, wtedy system utworzy zrzut ekranu aktywnego okna lub pojedynczego monitora, jeśli korzystacie z kilku.

Druga możliwość jest chyba jeszcze prostsza. Znowu używamy przycisku „PrtScn”, ale w połączeniu z klawiszem „Windows”. System również wykona screenshota, ale automatycznie zapisze go w plikach użytkownika w folderze Obrazy/Zrzuty ekranu. To jeszcze szybsze rozwiązanie, które dla wielu osób będzie w pełni wystarczające. Jedyny minus to zapisywanie zrzutów ekranu w formacie .PNG, gdzie większość osób prawdopodobnie preferowałoby .JPG.

Ostatnia i zarazem najbardziej zaawansowana funkcja Windowsa do tworzenia zrzutów ekranu, to „Narzędzie Wycinanie”. Aby z niego skorzystać, wystarczy wcisnąć kombinację przycisków „Shift+Windows+S”. Otwiera się wtedy proste narzędzie, które daje kilka opcji do wyboru. Dzięki niemu można zrobić zrzut ekranu wszystkiego, co wyświetlane jest na monitorze lub monitorach, konkretnego okna lub zaznaczonego fragmentu czy to za pomocą wycinka prostokątnego, czy też wycinka o dowolnym kształcie. Po tym narzędzie otworzy prosty edytor, który pozwala jeszcze dopracować szczegóły screenshota. Co ważne, zrzuty nigdzie nie zapisują się automatycznie. Trzeba je zapisać ręcznie, przy użyciu wspomnianego edytora.

Źródło zdjęć: Shutterstock, wł