Opera wprowadza AI Tab Commands

Opera ogłosiła wprowadzenie innowacyjnej funkcji AI Tab Commands w swojej flagowej przeglądarce Opera One. To przełomowe rozwiązanie wykorzystuje sztuczną inteligencję do inteligentnego zarządzania kartami, eliminując konieczność ręcznego ich porządkowania. Nowa funkcja sprawia, że użytkownicy mogą korzystać z naturalnego języka, aby automatycznie organizować swoje otwarte strony.