Opera 69 już jest. Ma Twittera na pasku bocznym

Przeglądarka Opera zyskała wielu fanów dzięki komunikatorom na pasku bocznym. Z wersją 69 dołączył do nich Twitter.

Opera 69 jest już dostępna i pozwala przypiąć mini-klienta Twittera do paska bocznego. Można go znaleźć w tym samym miejscu, co Messengera, WhatsAppa, Instagrama i VK. Twitter na pasku bocznym pozwala w pełni korzystać z platformy społecznościowej bez otwierania kolejnej karty w przeglądarce i jest diablo wygodny, jeśli chcesz w ten sposób śledzić aktualności.

Dlaczego Twitter? Według badań Opery przeprowadzonych w USA aż 62% użytkowników tej platformy chciałoby łatwiejszego dostępu do niej na komputerach. 39% z nich zerka na Twittera kilka razy dziennie. 44% sprawdza tam wiadomości z ostatniej chwili, 26% śledzi wydarzenia na żywo. W wielu przypadkach wygodniej jest sięgnąć po smartfon i tam skorzystać z aplikacji niż przechodzić na Twittera w przeglądarce. Bardzo trafnie podsumował to Maciej Kocemba, Dyrektor ds. produktów w Operze:

Throwback Thursday czy #Caturday, nikt nie lubi marnować czasu szukając karty, w której ostatnio otwierał Twittera.

3 na 4 Amerykanów chce mediów społecznościowych zintegrowanych z przeglądarką

Opera przeprowadziła badanie nie tylko wśród użytkowników Twittera. 3 na 4 Amerykanów w ogóle uważa, że media społecznościowe wbudowane w przeglądarkę są wygodne. Myślę, że doczekamy się jeszcze większego wyboru klientów różnych usługi komunikatorów w Operze (redakcja ładnie prosi o Slacka). Jej twórcy od kilku już lat starają się, by była to najwygodniejsza przeglądarka dla osób aktywnych w mediach społecznościowych.

Najnowsza wersja Opery zawiera także widżet pogodowy na stronie startowej, usprawnienia w Kontekstach i wizualną nawigację po zakładkach. Wciąż obecne jest dobre blokowanie reklam, VPN i portfel na kryptowaluty. Desktopowa Opera odnotowała rekordową liczbę 73 mln unikalnych użytkowników w marcu 2020.