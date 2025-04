Do WhatsAppa idzie nowe. Koniec z krępującymi sytuacjami

Nowości w WhatsApp

Pierwszą z nowości jest przycisk wyciszenia mikrofonu. Pojawi się on w panelu powiadomień podczas przychodzącego połączenia głosowego. Dzięki temu, odbierając połączenie, będziemy mogli od razu wyciszyć mikrofon. To idealne rozwiązanie, gdy musimy szybko odebrać, ale nie chcemy od razu włączać się do rozmowy – na przykład w głośnym otoczeniu lub podczas ważnego spotkania.